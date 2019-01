La Juventus potrebbe cedere Leonardo Spinazzola. Nel mirino dei bianconeri ci sono Emerson Palmieri e Matteo Darmian

Possibile ritorno in Italia per Matteo Darmian. Il terzino italiano, ora al Manchester United, abile a giocare anche da difensore centrale, potrebbe lasciare la Premier League nel giro delle prossime settimane. Il laterale aveva chiesto a gran voce di andare via già nel corso della sessione estiva del calciomercato ma i club italiani non avevano intenzione di soddisfare le richieste dello United. Il calciatore ha un contratto fino al 2019 ma il club inglese potrebbe rinnovargli il contratto grazie a una clausola unilaterale.

La Juventus è sulle sue tracce e potrebbe chiedere il prestito dell’ex Toro. Tutto dipenderà da Leonardo Spinazzola. Il giocatore ha bisogno di giocare ed è vicina l’intesa con il Bologna (attenzione però all’inserimento del Sassuolo che potrebbe dare il via libera alla cessione di Rogerio in Premier League ottenendo in cambio il prestito del classe ’93 ex Atalanta) ma Allegri non ha ancora dato l’ok alla sua partenza. Oltre a Emerson Palmieri dunque è tornata d’attualità anche la pista che conduce a Matteo Darmian. Già corteggiato nella scorsa finestra di mercato, il terzino piace anche all’Inter ma potrebbe arrivare alla Juve a gennaio.