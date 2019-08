Darmian, il Manchester United lo propone all’Everton: le ultime

Matteo Darmian, ormai fuori dai piani del Manchester United, potrebbe approdare all’Everton. La clamorosa indiscrezione

Clamorosa idea per il futuro di Matteo Darmian. Il terzino, da tempo accostato a vari club di Serie A, in primis Juve e Inter, potrebbe rimanere in Premier League, ma non al Manchester United, che lo ritiene ormai fuori da ogni progetto.

Come spiega ESPN, i Red Devils avrebbero offerto il giocatore all‘Everton. I toffees non sarebbero però molto convinti dell’operazione e preferirebbero prendere Marcos Rojo.