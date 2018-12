Il doppio ex Matteo Darmian si confessa alla vigilia della sfida tra Milan e Torino a San Siro

Matteo Darmian, giocatore del Manchester United ma con un noto passato al Milan e soprattutto al Torino, ha reso note le sue aspettative sul match in programma nel posticipo della 15° giornata a San Siro: «Milan-Toro è il film della mia vita: il club che mi ha cresciuto e quello che mi ha fatto fare il salto di qualità. Mi aspetto una partita tirata, combattuta. Sulla carta è leggermente favorito il Milan perché gioca in casa, ma le partite vanno sempre giocate».

Il terzino ha inoltre ammesso di non rimpiangere il suo addio alla società rossonera, che lo ha cresciuto durante la trafila delle giovanili: «Il Milan è una scuola di vita. Avevo 10 anni, dopo un po’ di provini arrivò la notizia che mi avevano preso. Entro bambino, me ne vado a 19 anni. Ringrazierò sempre la società. Quando mi sono affacciato in prima squadra c’era un Milan fortissimo: giocare qualche partita in mezzo a quei campioni mi ha riempito di orgoglio dandomi la forza per arrivare ad alto livello. Rimpianti non ce ne sono: ero molto giovane, volevo giocare, feci le mie scelte e il club le sue».