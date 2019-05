A volte ritornano (in Italia): tutti i dati di Prandelli e Montella

Prandelli e Montella si sfideranno al Franchi per decidere la lotta salvezza: dopo le avventure all’estero, il ritorno è un fallimento

“A volte ritornano”, dopo le avventure oltralpe: Cesare Prandelli e Vincenzo Montella hanno fatto rientro in patria con il loro nuovo bagaglio di esperienze. Prandelli rileva rumorosamente Ballardini al Genoa. E dopo 23 partite, il bilancio è di: 4 vittorie (di cui una con la Juventus), 10 pareggi e 9 sconfitte. Per un totale di 22 punti conquistati e un’ultima giornata per decidere la permanenza in Serie A.

Una salvezza che giocherà al Franchi contro la Fiorentina di Montella. Anche l’aeroplanino chiamato dall’estero a rilevare rumorosamente Pioli. Dopo 7 partite, ancora nessuna vittoria in campionato: 1 solo pareggio all’esordio e ben 6 sconfitte. E ora, sabato entrambe si giocheranno una salvezza sul filo del rasoio. Che lo spettacolo abbia inizio…