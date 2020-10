D’Aversa: «Con il Parma abbiamo fatto cose straordinarie»

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb tornando sull’esperienza al Parma: le sue parole

«A Parma è stato fatto qualcosa di irripetibile. Bisogna pensare al futuro e non al passato. La voglia di lavorare c’è sempre, oggi ne approfitto per godermi la famiglia e per aggiornarmi. Sto anche studiando l’inglese. Chiaro che per quanto fatto mi aspettavo qualcosa di diverso, abbiamo fatto un percorso incredibile. Ma quando si cambia il direttore sportivo e la proprietà si sa che le cose vanno in un determinato modo».