D’Aversa: «Juve? Mi auguro che questa situazione ci faccia giocare in maniera più libera»

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juve. Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia di Juve Parma. Le sue parole riprese da ParmaLive.com.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

REAZIONE – «Me lo auguro, affrontare la partita in maniera più serena. L’ho sempre chiesto alla squadra, che non significa essere cattivi, ma chiaro che se noi quando difendiamo facciamo crossare il Cagliari, non sporchiamo il colpo di testa, queste cose influiscono. Mi auguro che questa situazione ci faccia giocare in maniera più libera. Quando si gioca con la Juve bisogna essere orgogliosi. Dobbiamo rispettare una maglia gloriosa che indossiamo, fino all’ultimo minuto. E non solo in partita, anche nel quotidiano».