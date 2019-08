David Luiz, è giallo. Il difensore non si allena: vuole l’Arsenal

David Luiz, è giallo totale. Il giocatore forza la mano col Chelsea: vuole andare all’Arsenal. E non si presenta all’allenamento

David Luiz all’Arsenal è una trattativa che può consumarsi in queste ultime ore di calciomercato inglese. La conferme di un possibile trasferimento dal Chelsea vengono dallo stesso giocatore che, come riportato dai media inglesi e ripreso da Tuttosport, non si è presentato all’allenamento dei Blues.

Questo perché sarebbe lo stesso brasiliano a forzare la mano per un suo passaggio last minute ai Gunners. La squadra di Lampard, tuttavia, è restia dal vendere i suoi pezzi pregiati a causa del blocco sul mercato.