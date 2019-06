David Silva annuncia: «Questa sarà la mia ultima stagione al Manchester City»

Il centrocampista del Manchester City, David Silva, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con i Citizen

David Silva ha ufficializzato che nel 2020 lascerà il Manchester City. Lo spagnolo, con la scadenza di contratto fissata al prossimo anno, non rinnoverà e abbandonerà i Citizen. Le sue parole ai Daily Mail.

«Questa è l’ultima stagione. Dieci anni sono abbastanza per me, è il momento perfetto. Inizialmente il club parlava di due anni di contratto, ma ho deciso di firmarne uno solo così da chiudere dopo dieci anni. Completa il ciclo. Non potrei vedermi giocare contro il City per un’altra squadra. Non siamo stati in grado di vincere la Champions League, ma se ogni anno fosse come l’ultimo firmerei subito. Futuro? Non in Cina. Non lo so, decide la mia ragazza per me. Vorrei chiudere la carriera a Las Palmas, ma il calcio cambia. Chi lo sa. Dipende dalla squadra e dai giocatori. Non posso venire qui a giocare in Segunda con questa squadra».