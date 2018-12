I nerazzurri pensano a due giovani in difesa. Davinson Sanchez-de Ligt all’Inter: Sabatini pesca i rinforzi dall’Ajax

L’Ajax è tornata a far parlare di sé a livello europeo. Il club olandese, a digiuno da tanti anni in Europa, è arrivato in finale di Europa League, arrendendosi solo al Manchester United di Pogba e Mourinho. Il club di Amsterdam, come spesso capita, ha messo in vetrina numerosi talenti. Walter Sabatini, coordinatore delle società di Suning, starebbe valutando due nomi per la difesa dell’Inter: si tratta dei centrali Matthijs de Ligt (classe 1999) e Davinson Sanchez Mi­na (1996). Il grande obiettivo per la difesa rimane sempre Rudiger ma attenzione alle possibili sorprese. A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport“. Davinson Sanchez-de Ligt all’Inter: missione olandese per Sabatini.