Perdite Dazn, parla l’ad: «Aumento dei prezzi in Italia per recuperare i ricavi»

L’ad di Dazn, Shay Segev, ha parlato a SportBusiness riguardo alle perdite dei ricavi e l’aumento dei costi del pacchetto in Italia. Le sue dichiarazioni:

«Chiaramente non è bello perdere 1.3 miliardi di dollari, ma d’altra parte è un viaggio. Stiamo aumentando le entrate medie per utente. Avrete visto i nostri aumenti di prezzo in Italia, siamo molto tranquilli che questo da solo colmerà il divario tra costi e ricavi nel 2023, faremo lo stesso in Spagna e Germania».