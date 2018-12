De Biasi: «Udinese? Grande rimpianto»

Il commissario tecnico dell’Albania, Gianni De Biasi, intervistato dal Messaggero Veneto: «Obiettivo Mondiali 2018»

Gianni De Biasi, commissario tecnico della Nazionale albanese, ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero Veneto. Di seguito alcuni estratti delle dichiarazioni di De Biasi: «Tornare ad allenare in Italia? Per ora non ci penso proprio, qui ho autonomia di lavoro e posso incidere. Albania? Ho scelto questa strada nel 2011 incuriosito e stimolato da una novità, non tornerei più indietro. Ho avuto ampia libertà di scelta su tanti aspetti e questa è la cosa migliore nel nostro lavoro».

LE DICHIARAZIONI – Conclude De Biasi: «All’inizio però la situazione era davvero difficile, con poche strutture e moltissimi giocatori da visionare e da valutare se inserire o meno nel progetto. Adesso non vogliamo fermarci e puntiamo a raggiungere i mondiali del 2018 in Russia. Udinese? Una scelta da dimenticare, in quella circostanza non ho avuto la possibilità di incedere. Troppi uomini da gestire e con loro non riuscivo a dialogare».