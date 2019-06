De Boer: «Un agente influenzava le scelte dell’Inter»

L’ex allenatore dell’Inter De Boer rivela alcune indiscrezioni sorprendenti riguardo il ruolo degli agenti nel panorama nerazzurro

Frank de Boer sorprende tutti con dei retroscena sul suo passato sulla panchina dell’Inter.

Ecco le dichiarazioni scioccanti dell’ex nerazzurro a Yahoo Sports:«Passavamo tanto tempo a parlare di questioni politiche con gli agenti. Un agente di un giocatore una volta mi disse:“Se avessi saputo che non avresti fatto giocare il mio assistito, non ti avrei mai assunto come manager”. Questa era l’influenza che aveva su chi era al comando».