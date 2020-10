De Boer: «Volevo rimanere a lungo all’Inter. Sui rigori di Euro 2000…»

Frank de Boer, ct dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia. Le sue parole

«C’è pressione ad allenare l’Olanda, tante persone credono sia facile vincere contro certe squadre. Il 2000? È passato tanto tempo, è stato u giorno triste per gli olandesi. Non è una mia decisione quando fumare il calcio, perché può dare molto alle persone. La salute è la cosa più importante. Inter? Volevo stare a lungo, ma non è successo».