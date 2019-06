De Bruyne e Mertens annunciano su Instagram: «Dov’è Hazard? A Madrid» – VIDEO

Dal ritiro del Belgio Kevin De Bruyne e Dries Mertens scherzano sul futuro del numero 10 del Chelsea: «È a Madrid sicuro»

Hazard si avvicina a grandi passi al Real Madrid. Come confermano fonti vicine ai Galacticos, Perez sarebbe pronto a sborsare gli oltre 100 milioni richiesti per assicurarsi il talento belga.

Una conferma, non ufficiale, arriva direttamente dal ritiro del Belgio dove Mertens e De Bruyne in una diretta Instagram hanno scherzato: «Dov’è Hazard? A Madrid sicuro…», per poi chiudere il siparietto con una grande risata.