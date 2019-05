De Laurentiis avrebbe pensato all’esonero di Ancelotti dopo l’Arsenal!

Secondo la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe pensato all’esonero di Ancelotti dopo il match contro l’Arsenal

Clamorosa ricostruzione fatta dalla Gazzetta dello Sport negli istanti successivi a Napoli-Arsenal, che sancì l’eliminazione dei partenopei dalla Europa League. Aurelio De Laurentiis avrebbe pensato di esonerare Carlo Ancelotti. Un pensiero frettoloso ma che il presidente si sarebbe potuto concedere, economicamente parlando, grazie alla particolare clausola inserita nel contratto del tecnico.

De Laurentiis avrebbe potuto di fatto esonerare alla fine di questa stagione l’allenatore – non esercitando quella clausola per l’appunto – senza che questi avrebbe potuto pretendere nulla sui successivi due anni di ingaggio previsto dal contratto con scadenza 2021. E parliamo di circa 11 milioni lordi per stagione. Il numero uno del Napoli era preoccupato dalla piega che stava prendendo la stagione e avrebbe contattato Gasperini per sostituirlo.