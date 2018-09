Il numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis a Canale 21: «Ancelotti è molto più sereno e trasmette serenità alla squadra. L’uomo perfetto per il Napoli»

Sarri vince e convince in Oltremanica, con il suo Chelsea che dopo 5 giornate è in testa a punteggio pieno insieme al Liverpool. Eppure ancora non va giù ad Aurelio De Laurentiis il modo con cui si è separato dal suo Napoli. «Sono sempre vicino alla squadra. In passato scelsi Sarri e tutti mi contestarono, ora con Ancelotti sono più sereno. Maurizio, a differenza di Carlo, aveva sofferto molte sconfitte. In carriera ha subito diversi esoneri e questo pare averlo irrigidito nel modo di porsi con gli altri. Ancelotti l’ho scelto per la sua serenità». Queste le parole del numero uno degli azzurri, che ancora lancia frecciatine al suo ex allenatore. In onda su Canale 21 in occasione del programma “Champions 21”, il patron ha fatto anche qualche commento sullo stesso Ancelotti: «Parliamo di uno che ha vinto ovunque e che non aveva nulla da dimostrare. L’uomo perfetto per il Napoli, in grado di trasmettere alla squadra la carica, la calma e la determinazione necessarie».