Aurelio De Laurentiis ha parlato a poche ore da Napoli-Arsenal e ha detto la sua anche sull’eliminazione della Juve

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato al termine del pranzo Uefa con i dirigenti dell’Arsenal in vista della partita contro i Gunners. Ecco le sue parole sulla gara di questa sera: «In una stagione possono starci dei momenti di appannamento ma io non ho paura e non mi sono strappato i capelli. Ancelotti è un allenatore di grande esperienza, una persona perbene e questi per me sono fattori molto importanti. Non c’è tanto da parlare, vedrò Ancelotti all’arrivo allo stadio. Abbiamo affrontato gare più complicate di questa in Champions, servirà concentrazione questa volta e potrebbe esserci anche una bella sorpresa».

De Laurentiis ha poi parlato del calcio in generale e della Juve: «Guardare Manchester City-Tottenham ieri mi ha aperto un mondo. L’Italia è la preistoria del calcio, sembra che qui non ci divertiamo a giocare. Lo spettacolo di ieri è irripetibile in Italia, dove ci nascondiamo dietro una tattica e affrontare una squadra inglese porta proprio a questo pericolo. La Juve fuori? Ronaldo non è servito a fargli vincere la Champions perché è sempre la squadra che porta le vittorie. Io spero che dal prossimo anno cambi la regola del gol che vale doppio fuori casa».