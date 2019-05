De Laurentiis: «Sarri alla Juve? Ci sarà più gusto a vincere lo scudetto»

Aurelio De Laurentiis commenta le voci che vorrebbe Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus

Sarri e Juventus è un accostamento di parole che fa rabbrividire migliaia di tifosi napoletani, che mai vorrebbero vedere il loro ex condottiero sulla panchina dei rivali. Sulla questione è intervenuto De Laurentiis che l’ha presa con filosofia.

«Sarri alla Juventus? Dipende da lui, è maggiorenne. Uscito da casa nostra noi non possiamo che augurargli successo. Tiferò per la sua squadra in finale a Baku, sarei felicissimo vincesse. Ci sarebbe più gusto se venisse alla Juventus e noi vinciamo lo Scudetto il prossimo anno».