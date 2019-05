Aurelio De Laurentis sulla stagione del Napoli: ed ecco il voto ad Ancelotti

Direttamente da Madrid, la voce di Aurelio De Laurentis sul Napoli: «l secondo posto è importante, siamo a 10 punti dall’Inter, 14 dal Milan e 15 sulla Roma e le milanesi fatturano molto più del Napoli». Il presidente partenopeo si trovava nella capitale spagnola per parlare di European Leagues e quant’altro. Ma non ha fatto mancare un’intevista per raccontare la stagione virtualmente chiusa per gli azzurri.

De Laurentis ha voluto dare un voto alla stagione del suo tecnico, Carlo Ancelotti: «Otto. Perché è arrivato in un contesto che non conosceva, in un calcio italiano completamente diverso da ciò che aveva frequentato negli ultimi anni, quindi chapeau e va benissimo così. Siamo noi che adesso, conoscendolo meglio, ci dovremo attrezzare per servirlo meglio facendo le scelte giuste, anche in uscita, prima, e poi di mercato in entrata»