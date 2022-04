Bologna, De Leo: «Fatta una grande prestazione, ma volevamo l’impresa». Parla il vice allenatore del Bologna

Emilio De Leo a DAZN dopo Juve Bologna. Le sue dichiarazioni

RISULTATO – «Oggi è stata una bella reazione, sarebbe stato bello portare a casa la posta piena. Una grande prestazione poteva diventare un’impresa, ma rimarrà lo stesso nel cuore dei tifosi».

MIHAJLOVIC – «La squadra era un po’ rammaricata perchè ci teneva a questo punto e per come sono andate le cose a portare a casa la vittoria. Il mister si è congratulato con la squadra, più che altro per lo sforzo messo in campo sarebbe stata una bella soddisfazione, ma era orgoglioso».

MOMENTO DELICATO – «Loro si stanno assumendo grandi responsabilità, stanno mostrando grande attaccamento e continuano a rispettare il percorso che sta seguendo l’allenatore. Stiamo riuscendo a portare avanti dei valori anche umani, e lo si vede nelle difficoltà. Questo è un gruppo sano, stiamo mantenendo alto l’entusiasmo e questo lo si vede in campo».

