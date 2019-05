L’Ajax si laurea campione d’Olanda, capitan De Ligt festeggia e poi saluta: gli scenari di mercato, tra Barcellona e Juve

La sfida che ieri sera ha visto l’Ajax superare il De Graafschap in Eredivisie si è portata con sé due certezze. I lancieri, mancava soltanto l’aritmetica, si sono nuovamente laureati campioni d’Olanda. E il loro capitano, Matthijs De Ligt, ha disputato l’ultima partita vestito di biancorosso.

Per lo straordinario centrale classe ’99, infatti, si sono ormai da tempo spalancate le porte delle big d’Europa. A lui ed al suo entourage, ora, non resta che decidere quale varcare. In pole position da settimane il Barcellona, per quanto lo stesso difensore olandese abbia smentito le voci che davano per concluso l’affare con i catalani. In corsa c’è naturalmente anche la Juventus, soltanto in seconda fila invece Bayern Monaco e Psg.