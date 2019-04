Matthijs de Ligt potrebbe lasciare l’Ajax al termine della stagione. Juventus e Barcellona sulle sue tracce: parla Bartomeu

Il presidente del Barcellona, Bartomeu, ha parlato del mercato del Barça e si è soffermato in particolare su un nome che stuzzica le idee della Juventus, ovvero Matthijs de Ligt. Il difensore classe ’99 dell’Ajax potrebbe andare via a fine stagione e si è già scatenata un’asta mondiale attorno a lui. Sul centrale ci sono in particolare Juventus e Barcellona. Il numero uno dei blaugrana ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del gioiellino olandese, chiudendo con una frase enigmatica.

Così Bartomeu: «Ogni anno la nostra società è interessata a diversi giocatori e questa estate non farà eccezione. De Ligt, come altri grandi calciatori, è un nome sul nostro tavolo. Sicuramente parliamo di un giocatore eccezionale. Se arriverà al Barcellona? So già cosa accadrà con lui, ma adesso non è il momento di dirlo». Cosa accadrà nel futuro del difensore olandese? Difficile dirlo. Il presidente del Barça però ha più di un’idea in merito. Non resta che attendere: Juve preoccupata o sicura? I bianconeri hanno fatto il loro ma potrebbe non bastare. Il Barcellona ha messo sul piatto più di 60 milioni di euro. La decisione finale spetterà al giocatore.