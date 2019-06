De Ligt alla Juve, cresce l’ottimismo: ingaggio monstre per l’olandese

La Juve vuole assicurarsi De Ligt e sono previsti nuovi contatti in giornata: cresce l’ottimismo bianconero e si parla già di un ingaggio monstre

Matthijs De Ligt è il sogno proibito del mercato della Juve. Sembrava dovesse rimanere tale vista la fortissima concorrenza rappresentata da Psg e Barcellona. Invece grazie ad un po’ di fortuna e alla bravura di Paratici il sogno potrebbe presto diventare realtà.

Come informa la Gazzetta dello Sport, le parti sono al lavoro senza sosta per fare quadrare le cifre. E non è semplice. Sul prezzo forse ci siamo: 70 milioni. Parallelamente, concentrazione totale rivolta all’ingaggio di De Ligt, che sarà monstre. Si parla tra parte fissa e bonus di 15 milioni netti annui. Una cifra da top player cosa che nonostante i 19 anni De Ligt è già da tempo.