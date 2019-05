De Ligt Juve: «Dove mi vedo il prossimo anno?», la replica è una batosta. Così il centrale olandese sul suo futuro

Intervistato da ESPN, Matthijs de Ligt ha parlato in questi termini del suo futuro: «Dove mi vedo? Ovviamente la Premier è une grande campionato, come anche la Liga. Ma ci sono anche altre competizioni, non solo queste due. Non so ancora dove sarà il mio futuro, quindi aspettiamo e vediamo come va».

Il difensore olandese è stato spesso accostato alla Juventus come rinforzo per il pacchetto arretrato.