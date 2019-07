De Ligt Juve: Sarri può giocare con la difesa a 3?

De Ligt, nuovo giocatore della Juve, è arrivato a Torino. Sarri potrebbe utilizzare la difesa a 3 con lui, Bonucci e Chiellini?

Oltre ad assicurarsi uno dei difensori più forti al mondo, con De Ligt la Juve dà a Sarri un giocatore perfettamente funzionale al suo calcio. Insieme a Bonucci e Chiellini, compongono uno dei primi reparti arretrati al mondo, tant’è che in molti si auspicano una difesa a 3 per farli giocare tutti insieme.

In realtà, questo scenario è molto difficile. Sarri applica una difesa a zona pura col pallone come principale riferimento. Per questo approccio tattico, uno dei capisaldi è la linea a 4, che consente di coprire meglio il campo. Difficile che l’ex Napoli tradisca la propria filosofia tattica.