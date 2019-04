de Ligt nella storia: è il più giovane capitano in semifinale di Champions – FOTO

Con i suoi 19 anni e 261 giorni, de Ligt è il più giovane capitano a scendere in campo in una semifinale di Champions League

Come se non bastasse la vittoria in casa del Tottenham, la serata di Champions porta anche uno storico record nella bacheca del difensore dell’Ajax Matthijs de Ligt. L’olandese, con i suoi 19 anni e 261 giorni, è il più giovane capitano di sempre a scendere in campo in una semifinale di Champions League.

Il precedente detentore del record era Cesc Fabregas, il quale affrontò una semifinale di Champions con l’Arsenal, da capitano, nel 2009. All’epoca, lo spagnolo aveva 21 anni e 369 giorni.