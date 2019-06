De Ligt PSG, Raiola smentisce tutto: «Fake news»

L’agente di Matthis de Ligt, Mino Raiola, smentisce categoricamente le voci sul suo incontro con la dirigenza del PSG

De Ligt al PSG: l’agente dell’olandese Mino Raiola smentisce attraverso Ansa le voci di un suo incontro con la dirigenza dei parigini, nate da una foto con un giornalista francese al procuratore nel bar di un hotel di Parigi.

Ecco le sue parole:«Questo è il classico esempio di fake news. Mi ha chiesto di fare una foto, ma non so neanche chi sia quel signore, non ho mai parlato con lui. Si tratta di una fake news».