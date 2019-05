De Laurentiis choc: «Mi hanno offerto 900 milioni per il Napoli, ma non è in vendita»

Aurelio De Laurentiis ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dal numero uno azzurro

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in occasione del 70° compleanno al Corriere dello Sport. Tanti i temi affrontati dal numero azzurro, tra cui quello di mettere il Napoli in vendita: «Giorni fa mi si è avvicinato un signore con fare amichevole ma circospetto. Sai, Aurelio, ho la possibilità di presentarti un acquirente che avrebbe intenzione di offrire novecento milioni di euro. Ho sorriso e gli ho ribadito quello che ho detto ripetutamente: il Napoli non è in vendita. Qui c’è soltanto bisogno di un uomo con la capacità di tenere la rotta giusta».

Poi, ribadisce la fiducia ad Ancelotti: «Ancelotti è l’allenatore del Napoli, con un triennale, per ora. C’è chi ha pensato di sparare nel mucchio, aprendo a chissà quale irrealizzabile prospettiva. Io sono contentissimo di lui e lui è felice di stare qua, il 31 ci vedremo a Capri, festeggeremo il suo compleanno»