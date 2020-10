De Magistris non ci sta: «Trovo sgradevole assegnare le partite a tavolino»

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato così della situazione relativa all’annullamento di Juve-Napoli. Le parole.

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è stato ospite della trasmissione Omnibus, in onda su LA7. Queste le sue parole su Juve-Napoli riprese da Calcio e Finanza.

JUVE-NAPOLI – «Io non credo che il Napoli avesse alternative nel momento in cui la Asl ha imposto di non partire. Poi, se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl, lo lascio al ragionamento, all’intuizione e alla sagacia di molti. Trovo sgradevole che si assegnino partite a tavolino quando non si gioca una partita».

