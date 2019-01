Napoli, piovono conferme: occhi su De Paul e Fofana

Napoli e Udinese pronti alle grandi manovre. Il club azzurro segue Fofana e De Paul: confermata la nostra esclusiva

Il Napoli segue Lobotka ma segue anche delle piste alternative per rinforzare la mediana. Il club azzurro ha messo nel mirino Seko Fofana, centrocampista classe 1995 di proprietà dell’Udinese. La società di De Laurentiis vanta ottimi rapporti con i Pozzo e secondo Sportitalia questo potrebbe portare a nuovi affari di calciomercato tra i due club. Per l’estate il Napoli pensa ai gioielli dell’Udinese e arrivano conferme sulla nostra esclusiva: anche il club di De Laurentiis è sulle tracce di Rodrigo De Paul. L’Inter rimane in pole ma il centrocampista argentino, autore di un’ottima stagione, piace anche al Napoli.

I rapporti tra le società sono sempre stati buoni e c’è una corsia preferenziale con il club friulano. Ogni discorso però è legato al mercato estivo. L’Udinese infatti non lascerà andare nessuno dei suoi gioielli nel corso del mercato invernale. Il Napoli cerca rinforzi ma per la prossima stagione. Hamsik potrebbe andare via, Allan è finito nel mirino dei grandi club e potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. Il club azzurro si guarda attorno e pensa anche ai due centrocampisti dell’Udinese Rodrigo De Paul e Seko Fofana.