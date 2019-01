L’Inter tenta il colpo De Paul. L’argentino è uno degli obiettivi nerazzurri per l’estate: c’è il gradimento del giocatore

L’Inter lavora a fari spenti su Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino classe ’94, autore di 6 gol nel girone d’andata con la maglia dell’Udinese, è destinato a lasciare i friulani nella prossima stagione. Pradè e lo stesso giocatore hanno chiuso le porte a un addio imminente ma l’Inter, uno dei club più interessati al ragazzo argentino, lavora per chiudere un accordo con vista giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport, Rodrigo piace tantissimo all’Inter, che vuole definire il prima pos­sibile per evitare poi possibili aste future.

E il giocatore ha da tempo dato il suo assoluto gra­dimento al trasferimento a Mi­lano. Su De Paul restano le mire di Napoli, Roma e alcuni club stranieri ma l’Inter al momento appare in prima fila. Il club friulano vuole incassare 30 milioni di euro e l’Inter spera di abbassare le pretese economiche inserendo alcuni giovani. Tanti i talenti di proprietà nerazzurra che possono far comodo alla società dei Pozzo: da Pinamonti a Emmers, da Colidio a Vanheusden, tutti elementi interessanti che potrebbero diventare delle pedine importanti per l’Udinese. Nerazzurri e bianconeri a lavoro: in ballo c’è il futuro di De Paul. E non solo.