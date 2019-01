De Paul-Napoli, confermato: gli azzurri ci hanno provato

Il Napoli ha provato a insidiare l’Inter per Rodrigo De Paul. Confermata la nostra esclusiva sull’inserimento azzurro per l’argentino

Il Napoli ci ha provato per Rodrigo De Paul! Il folletto argentino di proprietà dell’Udinese è ormai un promesso sposo dell’Inter ma, come vi abbiamo riferito in esclusiva, sulle sue tracce c’era anche il Napoli. Anche la società di De Laurentiis si è mossa per tentare il colpo di mercato. Secondo quanto confermato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha provato a soffiare il talento argentino classe 1994 alla società nerazzurra.

L’Inter ha bloccato il giocatore argentino e, salvo sorprese, arriverà a Milano nella prossima stagione ma il Napoli ha fatto di tutto per strappare il giocatore all’Inter. L’ottimo lavoro di Ausilio e Marotta però ha reso vano il tentativo di inserimento da parte della società di Aurelio De Laurentiis: il Napoli ha provato a soffiare Rodrigo De Paul all’Inter con un’offerta importante presentata nei giorni scorsi. L’Udinese però ha già in mano un’intesa con l’Inter che verrà perfezionata nelle prossime settimane.