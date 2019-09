De Paul, ricorso dell’Udinese respinto: la decisione della Corte d’Appello

Rodrigo De Paul non potrà tornare in campo contro il Bologna. La Corte sportiva d’Appello non ha accettato il ricorso dell’Udinese

La Corte Sportiva d’Appello ha deciso di non accettare il ricorso dell’Udinese, presentato per chiedere di ridurre la squalifica di Rodrigo De Paul. Come si può vedere sul sito della Figc, la Corte ha deciso di ricettare la richiesta del club: il giocatore dovrà dunque rimanere fuori anche contro il Bologna.

«Il reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza proposto, dalla società Udinese calcio avverso alla sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al. calciatore Rodrigo De Paul è respinto» si legge nel comunicato.