De Rossi ha deciso: addio al calcio giocato, per lui futuro da allenatore?

Daniele De Rossi non giocherà con una maglia diversa da quella della Roma: possibile futuro da allenatore

Il Tempo ne è sicuro: Daniele De Rossi non vestirà altre maglie e sta per annunciare una decisione sofferta, che ormai sembra aver preso: il ritiro dal calcio giocato e l’inizio di una nuova carriera da allenatore.

Così come il suo predecessore Francesco Totti, l’ex capitano è orientato ad appendere gli scarpini al chiodo e valutare il suo futuro lontano dal campo. Roberto Mancini lo aspetta come vice in Nazionale o comunque con un ruolo importante nello staff dell’Italia. La Roma, per il momento, è un capitolo chiuso. Se e quando cambierà proprietà il centrocampista potrà ritornare.