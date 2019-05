La Roma annuncia l’addio di De Rossi, lui guarda ad un futuro all’estero: la suggestione più forte è la MLS

L’annuncio ufficiale, forte e d’impatto, è arrivato questa mattina. «Quasi 18 anni fa un giovanissimo Daniele De Rossi faceva il suo debutto con la Roma contro l’Anderlecht – ha reso noto la società giallorossa -. Con il Parma, all’Olimpico, giocherà la sua ultima partita con la nostra maglia. Sarà la fine di un’era».

Quella di De Rossi con i colori giallorossi della Roma, gli unici che abbia mai indossato in carriera. Almeno per ora. Perché il centrocampista classe ’83 – dopo 614 presenze e 63 gol nella Capitale – intraprenderà un’avventura all’estero prima di appendere gli scarpini al chiodo. E la suggestione più forte, in questo momento, porta agli Stati Uniti: probabile un futuro in MLS, insomma, per lui.