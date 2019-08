De Rossi cambia numero di maglia in Libertadores: ecco perchè

De Rossi cambierà numero di maglia in Copa Libertadores: il centrocampista del Boca Juniors non vestirà la numero 16

Daniele De Rossi cambierà numero di maglia per la Copa Libertadores. Il centrocampista del Boca Juniors (come si legge sui media argentini) non vestirà la consueta maglia numero 16.

De Rossi, infatti, indosserà prenderà il posto di Cristian Pavon nella massima competizione continentale sudamericana, e erediterà anche il numero di maglia. Casacca numero 7 per De Rossi che, ironia della sorte, è la somma delle cifre del suo numero 16.