De Rossi, fissato il giorno dell’atteso debutto con la maglia del Boca Juniors: ecco quando scenderà in campo

Il momento è arrivato: De Rossi è pronto a fare il suo esordio con il Boca Juniors e, dunque, ad indossare per la prima volta in carriera una maglia di club diversa da quella della Roma. L’ex capitano giallorosso figura infatti tra i convocati del tecnico Gustavo Alfaro per la sfida all’Almagro nei sedicesimi di finale di Coppa Argentina.

Il match si disputerà nella notte italiana tra martedì e mercoledì allo Stadio Ciudad de la Plata. E De Rossi, secondo quanto anticipato dal suo stesso tecnico alla vigila, dovrebbe scendere in campo da titolare.