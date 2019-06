De Rossi resta in Italia: rifiutate le proposte in MLS o Argentina

Daniele De Rossi rimarrà in Serie A: questa la decisione del centrocampista giallorosso che ha declinato le offerte estere

Daniele De Rossi non ci pensa neanche ad appendere gli scarpini al chiodo. L’ex centrocampista giallorosso rimarrà in Italia almeno per un’altra stagione. Lo fa sapere ‘Sky’, spiegando come l’ex capitano della Roma ha sfruttato i giorni di vacanza per fare una valutazione a 360 gradi sul proprio futuro e giungendo alla conclusione di voler calcare ancora il prato verde.

De Rossi indosserà la maglia di un’altra squadra italiana: niente estero e niente stop col calcio giocato, la bandiera capitolina si rimetterà in discussione a breve. Si vocifera che una delle squadre interessate al centrocampista sia l‘Inter di Conte.