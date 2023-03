De Siervo: «La Lega Serie A potrebbe comprare Sky o Dazn»

Luigi De Siervo è l’amministratore delegato della Lega Serie A dal 20 dicembre del 2018. Figlio dell’ex presidente della Corte Costituzionale Ugo, che lo rimprovera bonariamente di avere 50 anni e occuparsi ancora di calcio dopo essere diventato un avvocato, fa il punto della situazione in un’intervista al Corriere della Sera.

CONTRO LA PIRATERIA TV – «Il ministro Abodi ha preannunciato l’impegno del governo: finora è mancata la norma per un intervento in maniera legale di spegnimento del segnale. Con le leggi attuali occorrono 15 giorni, invece, come succede per la pedopornografia, il segnale dovrebbe essere cancellato in un quarto d’ora. Come possiamo convincere le tv a investire oggi sulla serie A se non facciamo vedere prima del bando che operiamo in uno stato di diritto? Senza pirati, potrebbero arrivare nuove piattaforme».

NUOVE RISORSE DAI FONDI – «Le risorse servirebbero a commercializzare i diritti. La Lega potrebbe avanzare un’offerta diretta di contenuti al mercato».

LA LEGA COMPRERA’ SKY? – «É una delle ipotesi che ci è stata raccontata ma sarà l’assemblea a decidere. Tra le idee suggestive ricevute c’è anche quella di acquisire altre piattaforme, come Dazn, da utilizzare per trasmettere il canale della Lega».

PRIORITA’ NELLA VENDITA DEI DIRITTI TV – «Il bando resta la prima scelta, sarà strutturato a matrioska con 3-4 soluzioni differenti. Il canale mai come stavolta più che una minaccia rischia di essere una realtà. Siamo nelle condizioni di realizzarlo, il nostro centro di produzione di Lissone è più all’avanguardia di quello della Premier».

ERRORI DELLA LEGA – «Quando era il campionato di riferimento non ha investito e non si è posta il problema di vendere i diritti all’estero. Ora non si può più perseverare, il nostro obiettivo è recuperare sulla Liga spagnola, abbiamo tutto per riuscirci».