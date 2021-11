De Vrij e Dzeko tornano all’Inter: esami per i due infortunati

Sia Edin Dzeko che Stefan de Vrij torneranno a Milano nella giornata di oggi: esami per l’olandese in serata

L’Inter riabbraccerà già oggi sia Edin Dzeko che Stefan de Vrij. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centravanti bosniaco tornerà a Milano già oggi dopo aver saltato la sfida contro la Finlandia (persa dalla Bosnia per 1-3) è proseguirà il recupero, anche per capire se potrà prendere parte al big match contro il Napoli di domenica prossima.

Stesso discorso per il difensore olandese, il quale si sottoporrà a degli esami specifici in serata per capire l’entità dell’infortunio rimediato ieri.