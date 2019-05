Nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma, De Zerby si è scagliato contro chi accusa i neroverdi di scarso impegno

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Roma. Il tecnico neroverde ha iniziato commentando il caso De Rossi: «A noi ci sposta poco. Noi vogliamo cercare di fare risultato per avvicinarci al decimo posto, per consolidare la nostra posizione. Non sarà facile perché nelle ultime giornate quello che sposta ancora più dei valori è il calendario, noi abbiamo Roma e Atalanta, due squadre in corsa per il loro obiettivo e sono partite vere al 100%».

Il tecnico del Sassuolo si è scagliato anche contro chi accusa la sua squadra di scarso impegno: «Per cultura nostra è strano che il Sassuolo vada a Torino a giocarsi la partita, e si sente chiedere di farlo anche con Roma e Atalanta, è una mentalità da poca roba, il Sassuolo giocherà sempre al 100%, chi si chiede se il Sassuolo lo fa, è un cioccolataio. Noi siamo andati a fare una partita corretta, rispettando tutto e tutti ma non possiamo essere additati come scorretti. Ho letto anche che il calcio è una ruota e che prima o poi avremo bisogno. Noi abbiamo conquistato i punti senza piangere, senza additare qualcuno, il Chievo qui era retrocesso e ha fatto una gran partita. Leggere, anche tesserati, non tesserati, ex addetti ai lavori di essere presi in malo modo perché abbiamo preso il nostro dovere mi fa impazzire».