Sassuolo, De Zerbi incredulo: «Stiamo giocando contro il nostro campo»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Parma. Ecco le sue parole sul terreno del Mapei Stadium.

«Per noi è un punto importante, non ci muove tantissimo in classifica, ma è bello quando una squadra gioca e va contro tutto, avversario, sfortuna, campo. Ci hanno annullato un gol, abbiamo preso un incrocio. Il nostro Sassuolo però non può giocare su questo campo».