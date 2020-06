Sassuolo, il tecnico dei neroverdi è orientato ad accettare la proposta della società per il rinnovo del contratto

Insieme anche in futuro. Come riporta Sky Sport il tecnico del Sassuolo De Zerbi avrebbe accettato la proposta fattagli dalla società per il rinnovo del contratto.

Per questo motivo, quindi, il tecnico dovrebbe proseguire la sua storia con i neroverdi anche per la prossima stagione.