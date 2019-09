De Zerbi e il futuro del Sassuolo: decide tutto la sfida con il Brescia

La stagione del Sassuolo è iniziata male: adesso Roberto De Zerbi è atteso al banco di prova dal Brescia

Dopo la clamorosa sconfitta con l’Atalanta, il Sassuolo ha l’obbligo di provare a ripartire. I neroverdi, la prossima settimana, sfideranno il Brescia: quello sarà uno snodo cruciale per la stagione della squadra e per il futuro di De Zerbi.

Come riporta Tuttosport, il tecnico non è in discussione, almeno al momento, ma una sconfitta con il Brescia potrebbe complicare ancor di più la situazione in casa neroverde. Contro la squadra di Corini, dunque, gli emiliani sono chiamati a ripartire: lì si decide il futuro di squadra e tecnico.