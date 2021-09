Deeney all’improvviso: «Se vedessi CR7 mangiare mer** di cavallo, lo farei anche io»

Troy Deeney confessa la sua sconfinata ammirazione per Cristiano Ronaldo: ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Birmingham City

Troy Deeney confessa la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo: le parole riportate dal The Sun.

INFLUENZA RONALDO – «La storia raccontata da Grant ha sicuramente qualcosa di vero. Anche io avrei seguito indicazioni e comportamenti di Cristiano Ronaldo se me lo fossi ritrovato nello spogliatoio. Se lo vedessi mangiare merda di cavallo in un pasto pre partita dello United, mangerei anche io la merda di cavallo. Siamo tutti calciatori professionisti e tutti abbiamo un gran fisico, ma credo che in molti hanno invidiato quello di Cristiano. E se te lo ritrovi come compagno, non potendo neanche immaginare di essere bravo o forte quanto lui, non resta che assorbirne la professionalità per arrivare comunque al massimo del livello che ti è consentito. Se CR7 si allena alle 8, io mi presento alle 8. Se lo fa alle 19, io mi alleno alle 19».

AMMIRAZIONE – «Dopo la sfida con il Newcastle mi sono preso a schiaffi autoaccusandomi di blasfemia. Lo United è pieno di campioni, ma Ronaldo è un fuoriclasse assoluto. Personalmente mi ritengo un uomo molto sicuro di sé, ma se incontrassi Ronaldo lo seguirei e credo che nessuno abbia il coraggio di criticare chi ha segnato quasi 800 gol. Ritengo sia migliore di Messi, perché si è reinventato come giocatore ed ha primeggiato in campionati diversi. Chi lo affronta da avversario ne sarà intimidito. E ciò darà già un vantaggio in partenza ai Red Devils anche se non credo che vinceranno il titolo in questa stagione».