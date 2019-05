Del Piero ha aggiunto: «Sarei molto stupito di un ritorno di Conte. Stagione della Juve comunque positiva»

Lunga intervista della Gazzetta dello Sport ad Alex Del Piero. L’ex capitano della Juve ha detto la sua sul futuro di Allegri e sulla stagione della Juventus: «Se nonostante lo scudetto pensiamo che la stagione sia deludente, allora siamo fuori dal mondo. Io conosco la Juve, conosco i suoi tifosi, so benissimo a cosa lei si riferisce. Ma non è accettabile che uscire dalla Champions ai quarti cambi radicalmente il giudizio. La stagione è più che buona».

Sul Allegri, invece: «Gli allenatori non hanno una data di scadenza, tutto dipende dalla sintonia con il club su programmi e obiettivi. Se c’è, allora non sarebbe giusto chiudere con Allegri». Infine su Conte e Dybala: «Sarei stupito di rivederlo alla Juve. In ogni modo, io mi auguro di rivederlo nel campionato italiano perché il calcio ha bisogno di un grande personaggio come lui. Credo che valutare Dybala sulla base di questa stagione sia un errore. Non credo che il problema sia la convivenza con Ronaldo, ma più in generale un discorso di inserimento nelle dinamiche della squadra».