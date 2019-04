Del Piero: nuova vita tra ville di lusso e ristoranti, ma il calcio è sempre presente

L’ex capitano della Juventus ora vive negli USA. Super villa, un ristorante di lusso ed anche una squadra di calcio: la nuova vita di Del Piero tra America e Italia

Dopo l’addio al calcio nel 2014, Alessandro Del Piero è volato negli Stati Uniti dove ha cambiato vita ma non le vecchie abitudini. L’ex capitano della Juventus adesso vive a Los Angeles in una villa extra lussuosa sulle colline di Bel Air. Vicino a star del calibro di Jack Nicholson, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez e Rod Steward. La villa, costata ben 5,5 milioni di euro, vanta cinque camere da letto, sei bagni, una piscina, una sala cinema e anche una spa.

Per quanto riguarda il lavoro invece, Del Piero non sta certo a guardare. E’ diventato infatti imprenditore aprendo un ristorante (N.10, per l’appunto) e diventando co-proprietario di una squadra di calcio che milita nella United Premier Soccer League dal nome LA10 FC e che indossa una maglia bianconera. Inoltre si impegna anche nel calcio giovanile, infatti gestisce anche tre ADP10 Soccer Academies per i più piccoli che iniziano a muovere i primi passi nel mondo del calcio col sogno di diventare un giorno proprio come Alex.