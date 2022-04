Del Piero svela: «Real? Mai realmente vicino, ho sempre scelto la Juve»

Alessandro Del Piero, ex capitano e numero 10 della Juve, ha svelato un retroscena sul suo passato da calciatore: le dichiarazioni

In collegamento con Sky Sport, Alessandro Del Piero ha svelato un retroscena sul suo passato da calciatore alla Juventus e su un interessamento del Reral Madrid. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Questo stadio mi ha regalato una grande vittoria con due gol e la standing ovation del pubblico, anche se ho perso diverse volte qui. La gente è calda, sempre. Non sono mai stato così tanto vicino al trasferimento, ma in alcuni momenti potevo essere più lontano dalla Juve. Non ho mai avuto rimpianti però e ho sempre scelto di restare».