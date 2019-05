Delio Rossi coinvolto in un incidente stradale: le condizioni dell’allenatore 

L’allenatore del Palermo, Delio Rossi, è stato coinvolto in un incidente stradale a Mondello: le condizioni del tecnico

Nella giornata di oggi, l’allenatore del Palermo, Delio Rossi, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre stava raggiungendo il campo di allenamento di Boccadifalco.

L’auto dello staff tecnico è infatti stata tamponata da un altro veicolo che non avrebbe rispettato lo stop. Rossi viaggiava insieme al suo secondo Fedele Limone. Secondo le ultime notizie, non si risconterebbe nessuna problematica di rilievo per il tecnico e per il suo vice.