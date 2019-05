Demiral Juve, il retroscena: per il turco vinto un derby d’Italia sul mercato

Demiral Juve, il retroscena: per il centrale turco i bianconeri hanno vinto un derby d’Italia sul mercato

Le mani della Juve su Demiral. Che poi il difensore turco – negli ultimi sei mesi al centro della difesa del Sassuolo – resti in bianconero o venga parcheggiato in prestito, resta tutto da stabilire. Ma, intanto, Paratici si è assicurato un profilo che alla Continassa veniva monitorato da tempo.

Dai bianconeri, ma non soltanto. «Juve e Inter erano interessate a lui, venivano a vederlo sovente già quando giocava nelle giovanili in Turchia», la rivelazione di Lucescu. Uno dei primi ad averlo lanciato nel grande calcio, al tempi della panchina della Turchia. Insomma, per lui c’è stato un vero e proprio “derby d’Italia” sul mercato. Che ha visto prevalere la Juve, con l’ausilio del Sassuolo.